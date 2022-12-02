Группа из сотни спортсменов-добровольцев отправится в зону СВО

Подготовка стартует сразу по окончании форума "Битва чемпионов-14"

Отряд спортсменов-добровольцев из 98 человек отправится на подготовку после окончания форума боевых искусств "Битва чемпионов - 14: Школы против школы". Затем из центра в Гудермесе их перебросят в зону специальной военной операции, сообщил вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев - их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале", - сообщил Трутнев, который также является сопредседателем Российского союза боевых искусств.

Вице-премьер добавил, что в числе добровольцев - мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники. После соревнований спортсменов полностью укомплектуют. Они пройдут боевое слаживание в Гудермесе, под руководством инструкторов спецназа с опытом участия в боевых действиях, а затем их перебросят в зону СВО, передает ТАСС.

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