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Кличко нашел прибежище для киевлян на случай блэкаута

21:33
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Мэр Киева предупредил, что украинцы могут остаться зимой без света, тепла и воды

Виталий Кличко нашел прибежище для киевлян на случай блэкаута. Мэр украинской столицы заявил, что в случае полного отключения электричества пунктом временного пребывания для населения станет киевское метро.

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"В случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и работать, но в очень сложных условиях. Движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения, будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги", написал Кличко в Telegram.

Киевский мэр не исключает, что из-за повреждения инфраструктуры украинцы могут остаться зимой без света, тепла и воды. Однако выразил надежду, что худшего сценария развития событий удастся избежать.

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