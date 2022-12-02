Киево-Печерскую лавру передали в состав раскольнической ПЦУ

Возглавлять монастырь будет глава ПЦУ Епифаний Думенко

Киево-Печерская лавра стала монастырем в составе раскольнической Православной церкви Украины. В качестве юридического лица монастырь будет возглавлять глава ПЦУ Епифаний Думенко. Соответствующие сведения внесены 2 декабря в украинский Единый государственный реестр, сообщил председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

"1 декабря 2022 года был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря)... Православной Церкви Украины. Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр", - написал Зоря в соцсети.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины, основан в XI веке. Для его окончательного перехода от Украинской православной церкви к ПЦУ требуются решения госорганов. Однако теперь создано юридическое лицо, которое может получить в пользование ее имущество и помещения, передает ТАСС.

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