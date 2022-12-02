ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киево-Печерскую лавру передали в состав раскольнической ПЦУ

21:51
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Возглавлять монастырь будет глава ПЦУ Епифаний Думенко

Киево-Печерская лавра стала монастырем в составе раскольнической Православной церкви Украины. В качестве юридического лица монастырь будет возглавлять глава ПЦУ Епифаний Думенко. Соответствующие сведения внесены 2 декабря в украинский Единый государственный реестр, сообщил председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Минобороны показало, как сейчас выглядит Святогорская лавра
УПЦ: Почаевская лавра продолжит пользоваться своими зданиями

"1 декабря 2022 года был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря)... Православной Церкви Украины. Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр", - написал Зоря в соцсети.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины, основан в XI веке. Для его окончательного перехода от Украинской православной церкви к ПЦУ требуются решения госорганов. Однако теперь создано юридическое лицо, которое может получить в пользование ее имущество и помещения, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.