На Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар

Людей эвакуировали из здания
На территории Микояновского мясокомбината в Москве произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"Происходит возгорание кровли производственно-складского здания на территории Микояновского мясокомбината. Проводится эвакуация рабочего персонала", - говорится в сообщении.
Из здания эвакуировали 13 человек. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.
По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания уточняется. Обсуждается вопрос применения пожарного вертолета.
Причина ЧП пока неизвестна.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"