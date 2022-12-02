ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар

22:17
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Людей эвакуировали из здания

На территории Микояновского мясокомбината в Москве произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пострадавшая в пожаре на Москве-реке получила ожоги и переохлаждение
Крупный пожар в торговом центре в Красноярске попал на видео

"Происходит возгорание кровли производственно-складского здания на территории Микояновского мясокомбината. Проводится эвакуация рабочего персонала", - говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали 13 человек. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания уточняется. Обсуждается вопрос применения пожарного вертолета.

Причина ЧП пока неизвестна.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожар на Микояновском мясокомбинате
Пожар на Микояновском мясокомбинате
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.