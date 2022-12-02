На Микояновском мясокомбинате в Москве произошел пожар

Людей эвакуировали из здания

На территории Микояновского мясокомбината в Москве произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Происходит возгорание кровли производственно-складского здания на территории Микояновского мясокомбината. Проводится эвакуация рабочего персонала", - говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали 13 человек. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания уточняется. Обсуждается вопрос применения пожарного вертолета.

Причина ЧП пока неизвестна.

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