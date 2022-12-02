Собянин побывал в зоне СВО. Главное

Мэр пообщался с московскими медиками и съездил на линию обороны

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня побывал в зоне СВО. Пообщался с московскими медиками, которые работают в Луганске, съездил на линию обороны, где встретился с бойцами, мобилизованными из столицы. Прекрасная деталь: на военном камуфляже Собянина - шеврон мэрии Москвы.

Работа по обустройству оборонительных рубежей на луганском направлении без преувеличения кипит. Уже возведены сотни километров укрепленных окопов, десятки блиндажей и дзотов. И все это - руками в том числе московских строителей, откомандированных в зону СВО. Туда же проверить ход этой масштабной стройки сегодня приехал и мэр Москвы Сергей Собянин.

На этих кадрах хорошо видно, что укрепления строят капитально. Наблюдательные пункты и жизненно важные объекты накрыты крышей. В окопах установлены помпы, чтобы вода их не заполняла. А также печное отопление и генераторы.

Показывают Собянину и места, где живут бойцы. С некоторыми из них он тоже успевает пообщаться. Большая часть из тех, кто находится в этом расположении, это мобилизованные. Часть из них была призвана в армию как раз из Москвы и Московской области. К примеру, вот из этой группы военных медиков двое - жители подмосковной Истры.

В ходе мобилизации, говорит Собянин, город сделал максимум, чтобы обеспечить людей всем необходимым. Теперь Москва помогает строить оборонительные рубежи на луганском направлении, поставляя и материалы, и технику. И людей, разумеется. Добровольно изъявивших желание помочь.

"Много, тысячи людей сейчас работают из всех городских организаций. И водоканал, и "Мосгаз", и "Москоллектор". Тут ребята стараются. Это же огромный объем работы. Сотни километров", - обратил внимание Собянин.

А это уже сам Луганск, куда столичный мэр едет после посещения оборонительных рубежей. Тут полным ходом идут работы по восстановлению инфраструктуры, в которых задействованы специалисты из Москвы. Причем это не только строители. Активно трудятся в местной городской больнице № 7 и столичные врачи, ежедневно спасая жизни.

"Мы уже закупили порядка 800 единиц оборудования медицинского для Донецка, для Луганска. Сейчас еще большие закупки ведем. После Нового года еще поставим несколько сотен единиц. Лекарства, расходники - мы все закупим", - пообещал Собянин.

Эта помощь сейчас крайне важна. Боевые действия ведь продолжаются, принося горе и страдания. Впрочем, есть и поводы для радости, и первые признаки начала новой жизни для Луганска. Взять, к примеру, вот этот первый корпус учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Берегового. Совсем недавно он был поврежден ударами украинской артиллерии. Теперь же его не узнать. Чистые светлые классы. И радостные дети, которые о такой школе могли лишь мечтать.

В самом конце - фотография на память. Впрочем, вряд ли Сергей Собянин приехал сюда в последний раз. Работы в ЛНР еще полно. И Москва продолжит помогать этому региону России. Как и соседней ДНР. Над обеими республиками российская столица взяла шефство.

Екатерина Гоголева, Александр Панюшкин, "В центре событий", "ТВ Центр"

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