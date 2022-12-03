Пять человек погибли во время обстрелов Донбасса

Огонь вёлся из американского оружия

Пять мирных жителей погибли в Донбассе за минувшие сутки, ещё 13 получили ранения в результате новых обстрелов с позиций украинских неонацистов.

Из американских установок "Хаймарс" радикалы ударили по Шахтёрску. Из-за попадания снарядов начался пожар на нефтебазе. Повреждения нанесены инфраструктуре Макеевки, по ней били из артиллерии натовского калибра.

Шесть ракет из "Градов" выпустили по Ясиноватой, ещё десять - по жилым кварталам Донецка, сообщает "ТВ Центр".

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