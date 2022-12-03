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Имена новых героев России вписаны в историю спецоперации

10:35
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Их назвали в Министерстве обороны

Мужество, отвага, тактическая выучка. В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские военные проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества.
Медведев назвал украинские власти "врагами Христа"

Младший сержант Николай Гончаров под плотным обстрелом с позиций неонацистов отремонтировал повреждённую радиостанцию. Благодаря мужеству Николая была восстановлена связь с командованием, это позволило оперативно координировать наши подразделения и отразить атаку противника.

Капитан Павел Пермяков в ходе разведки местности обнаружил группу украинских диверсантов, минировавших пути движения российских подразделений. Офицер принял решение навязать бой, перед этим подготовив вместе с сослуживцами ловушку, в которую и заманили радикалов. Противник был уничтожен, среди подчиненных Павла потерь нет.

Расчёт РСЗО под руководством лейтенанта Богдана Алексеева оборонял один из освобождённых населённых пунктов. Точными ударами артиллеристы уничтожили до 30 радикалов и пять единиц техники ВСУ, оставшиеся боевики после этого отступили, сообщает "ТВ Центр".

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