Десятки человек пропали без вести после наводнения в Бразилии

Дожди затопили 30 городов

На юге Бразилии началось масштабное наводнение. В штате Санта-Катарина, согласно последним официальным данным, два человека погибли, десятки пропали без вести.

После проливных дождей из берегов вышли реки. Около 900 человек были вынуждены оставить свои дома. Затоплены городские кварталы, людей с крыш эвакуировали с помощью военных вертолётов.

В гористой местности сошли несколько оползней, спасатели ищут пропавших без вести. Чрезвычайное положение введено в 30 городах, сообщает "ТВ Центр".

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