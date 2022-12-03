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В Донбассе рушатся укрепрайоны ВСУ

11:48
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Россия идёт в наступление

В Донбассе вражескую технику и опорные пункты противника уничтожает российская артиллерия. Наши войска продолжают движение вглубь обороны ВСУ. Батареи гаубиц ведут плотный и точечный огонь по позициям националистов в Артёмовске. Линия обороны ВСУ трещит по швам, рушатся укрепрайоны.
Пять человек погибли во время обстрелов Донбасса

Российские войска постепенно, берут Артёмовск в оперативное окружение. Дорог, по которым ВСУ беспрепятственно перебрасывали в город резервы, с каждым днём всё меньше. Трассы на юге и севере - под огневым контролем российских дивизионов и авиации, сообщает "ТВ Центр".

С востока в Артёмовск заходит спецназ, остаются только западные окраины. У националистов остро не хватает боеприпасов и продовольствия. И колоссальные потери. За сутки - до ста человек.

Глубокие траншеи в полный рост. Надёжно обшиты массивными досками. Сверху на толстых брусьях - прочные перекрытия. Разветвлённая система коридоров с выходами к огневым и наблюдательным точкам. Так выглядят оборонительные укрепления на Луганщине, построенные по всем правилам фортификационной науки.

Военным помогают возвести тысячи специалистов московского городского хозяйства. Посмотреть, как идут работы и пообщаться с бойцами приехал Сергей Собянин. За чашкой чая из походного котелка военные рассказывают мэру про свой быт, благодарят за доставленные генераторы и печки.

В Луганске мэр столицы встретился и с врачами московских клиник. 20 человек, посменно работают в городской больнице. И уже сделали более 4 тысяч операций как раненым бойцам, так и детям. Кроме того, для нужд стационаров Донецка и Луганска, Москва закупила 800 единиц оборудования.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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