Экономика страны выдержит новые санкции

Евросоюз, страны G7 и Австралия после долгих дискуссий договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Потолок абсурдной санкционной политики пробит, потолок цен на российскую нефть установлен. Уже с понедельника, 5 декабря ряд стран намерены отказаться покупать наше черное золото дороже 60 долларов за баррель. Соответствующее соглашение подписали страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Австралия и Япония.

Проблем с поставками на мировой рынок даже при нынешних ограничениях у России точно не будет. Бренд марки Urals и так торгуется в районе 50-60 долларов. При том, что для бюджета чувствительной считается стоимость нефти в 40 долларов за баррель. Кроме того, ограничения направлены исключительно на танкерные морские перевозки нефти. А крупнейшие покупатели сырья из России по морю - Китай, Индия и Турция. Ни одна из этих стран не присоединилась к инициативе G7.

В Кремле не раз заявляли, что не пойдут на поводу у Запада. Тем более что желающих принять в своих портах наши танкеры с нефтью достаточно. Так что подорвать российскую экономику у ЕС точно не выйдет, а вот доверие к себе – проще простого. Ведь теперь ни одна страна не застрахована от введения подобного потолка на свою продукцию по политическим причинам – отметили в российском посольстве в США, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем промышленная инфляция в некоторых странах ЕС давно превысила 50%. Хуже всего дела обстоят в Венгрии, Словакии и Латвии. Причина – бесконтрольный рост цен на электроэнергию уже более чем в полтора раза. У каждой страны – свой рецепт выживания в кризис. Швейцария, например, рассматривает возможность запретить пользоваться электромобилями.

А эстонцы могут лишиться не то что электрокаров, но и элементарных бытовых удобств. Премьер-министр Кая Каллас заявила: страна недополучает 1000 мегаватт российской электроэнергии. Однако потреблять электричества эстонцы меньше не стали. Если так пойдет и дальше, регион ждут веерные отключения.

На фоне внешнеполитической турбулентности обостряются и внутренние проблемы стран. Нидерланды захлестнула очередная волна фермерских протестов. Пытаясь сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, правительство планирует принудительно выкупить почти 3000 хозяйств. Чтобы усмирить демонстрантов и расчистить дороги, полиции пришлось применить тяжёлую технику. Однако за полгода протестов политика силы и отсутствия компромиссов так ни к чему и не привели.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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