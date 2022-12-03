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В Москве выясняют причины пожара на Микояновском мясокомбинате

12:23
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Пострадавших нет

Московская прокуратура выясняет обстоятельства крупного пожара, который вспыхнул минувшим вечером на юго-востоке столицы. Горело здание Микояновского мясокомбината. Пламя охватило верхний этаж, затем через вентиляцию перекинулось на крышу.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожару присвоили второй уровень сложности, для его ликвидации привлекли более ста спасателей и задействовали 30 единиц спецтехники.

Сотрудники МЧС эвакуировали персонал, никто не пострадал. Полностью пожар ликвидировали около полуночи. Превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, сообщает "ТВ Центр".

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