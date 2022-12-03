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Объявлены победители чемпионата "Абилимпикс"

12:13
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Он проводится среди людей с ограниченными возможностями

Около 700 человек стали победителями национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Торжественные церемонии награждения состоялись одновременно в 73-х субъектах страны. Сборная команда Москвы стала первой в общем медальном зачёте.

146 участников получили денежные сертификаты, которые они смогут использовать для получения дополнительного образования или приобретения технических средств реабилитации, сообщает "ТВ Центр".

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