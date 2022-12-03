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В Греции сошёл с рельсов поезд с танками НАТО

13:02
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Машины получили повреждения

Поезд с танками НАТО сошёл с рельсов на северо-востоке Греции. ЧП произошло на Французском вокзале в порту Александруполис, сообщает портал evros24.gr.

Известно, что состав двигался не невысокой скорости и в какой-то момент под тяжестью бронемашин наклонился и сошёл с рельсов. На место вызвали кран, который поставил поезд обратно на рельсы, после чего тот продолжил движение.

Через греческие порты идут перевозки американской военной техники. Не исключено, что часть бронетехники НАТО перебрасывается на Украину.

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