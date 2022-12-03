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Швеция начала выполнять требования Турции для вступления в НАТО

14:13
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Первый шаг сделан

Швеция начала выполнять требования Турции, чтобы вступить в НАТО. Из Стокгольма экстрадирован первый осуждённый за членство в Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, сообщает телеканал NTV.
Президент Финляндии высказался о размещении ядерного оружия в стране

После начала специальной военной операции по защите Донбасса Швеция и Финляндия приняли решение о вступлении в НАТО. Турция заблокировала эту процедуру, сославшись на то, что Стокгольм и Хельсинки скрывает лиц, признанных Анкарой террористами.

В конце июня 2022 года был подписан меморандум, позволяющий Швеции и Финляндии вступить в альянс. Тем не менее, в Турции настаивают, что документ не носит окончательного характера: парламент страны может не одобрить его, если два новых потенциальных члена НАТО не выполнят свои обязательства по выдаче Анкаре лиц, связанных с РПК.

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