Швеция начала выполнять требования Турции для вступления в НАТО

Первый шаг сделан

Швеция начала выполнять требования Турции, чтобы вступить в НАТО. Из Стокгольма экстрадирован первый осуждённый за членство в Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, сообщает телеканал NTV.

После начала специальной военной операции по защите Донбасса Швеция и Финляндия приняли решение о вступлении в НАТО. Турция заблокировала эту процедуру, сославшись на то, что Стокгольм и Хельсинки скрывает лиц, признанных Анкарой террористами.

В конце июня 2022 года был подписан меморандум, позволяющий Швеции и Финляндии вступить в альянс. Тем не менее, в Турции настаивают, что документ не носит окончательного характера: парламент страны может не одобрить его, если два новых потенциальных члена НАТО не выполнят свои обязательства по выдаче Анкаре лиц, связанных с РПК.

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