Маск провёл расследование о цензуре в Twitter

Фактов сокрытия информации очень много

Политическая цензура во всей красе. Илон Маск обнародовал доказательства нарушения свободы слова американской соцсетью Twitter, заблокированной в России.

Бизнесмен выложил ссылки на внутреннюю переписку компании при прежнем руководстве. Из неё следует, что сотрудники регулярно удаляли неудобные политикам материалы.

Действовали по указке обеих партий, но демократы в соцсети имели больший вес и пользовались этим по максимуму. Twitter всячески скрывал компромат на Хантера Байдена и информацию о его связях с украинским энергетическим холдингом "Бурисма".

Сотрудники удаляли ссылки, помечали посты как небезопасные, блокировали аккаунты и возможность пересылки сообщений. И это только первая часть разоблачений. Маск обещает продолжить публикацию, сообщает "ТВ Центр".

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