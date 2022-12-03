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Маск провёл расследование о цензуре в Twitter

14:57
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Фактов сокрытия информации очень много

Политическая цензура во всей красе. Илон Маск обнародовал доказательства нарушения свободы слова американской соцсетью Twitter, заблокированной в России.
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Бизнесмен выложил ссылки на внутреннюю переписку компании при прежнем руководстве. Из неё следует, что сотрудники регулярно удаляли неудобные политикам материалы.

Действовали по указке обеих партий, но демократы в соцсети имели больший вес и пользовались этим по максимуму. Twitter всячески скрывал компромат на Хантера Байдена и информацию о его связях с украинским энергетическим холдингом "Бурисма".

Сотрудники удаляли ссылки, помечали посты как небезопасные, блокировали аккаунты и возможность пересылки сообщений. И это только первая часть разоблачений. Маск обещает продолжить публикацию, сообщает "ТВ Центр".

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