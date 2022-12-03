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Наступившая зима испытывает россиян на прочность

15:26
  • суббота
  • 03 декабря 2022

В регионах страны - морозы и метели

Непогода испытает на прочность жителей разных регионов страны. В ряде районов Якутии бушует метель и ожидается похолодание до минус 53 градусов. Трескучие морозы охватили и Челябинскую область. Минувшей ночью столбики термометров опускались до минус 32 градусов.
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А в Магаданской области продолжают бороться со снежной стихией. Действует режим ЧС. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, расчищают дороги от снежных завалов. По-прежнему недоступны местные авиаперелёты, закрыта паромная переправа. 

В Москве объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности из-за морозов. Кроме того, в столице зафиксировано очень высокое атмосферное давление, показатели барометра повторили суточный рекорд 1954 года, сообщает "ТВ Центр".

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