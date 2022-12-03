В Брянской области запретили продажу и использование пиротехники

Ограничения касаются новогодних праздников
Власти Брянской области запретили продажу и использование пиротехники в новогодние праздники. Причину такого шага объяснил губернатор региона Александр Богомаз.
У себя в Telegram-канале он написал, что это необходимо для обеспечения безопасности жителей приграничного региона. Решение о запрете использования пиротехники принято на заседании оперативного штаба Брянской области.
Запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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