Армия России получила новую партию Су-35С

Самолёты прибыли к месту несения службы

ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

В корпорации уточнили, что многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелёт с аэродрома, расположенного на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, к месту дислокации.

Су-35 считается одним из основных истребителей Военно-воздушных сил России. Это современная, манёвренная машина, способная выполнять сложные боевые задачи в любое время суток. Самолёты этой марки активно используются в зоне проведения специальной военной операции.

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