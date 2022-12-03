Макрон заговорил о гарантиях безопасности для России

Раньше Москве только угрожали

Неожиданное заявление прозвучало в Европе. Там внезапно озаботились гарантиями безопасности для России.

Будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России, заявил в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идёт, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать", - сказал он.

Макрон не исключил возвращение Москвы за стол переговоров и принятия Европой обязательств по безопасности России.

В конце 2021 года Москва предложила Западу начать переговоры о безопасности. Все идеи Москвы были отвергнуты. 24 февраля началась специальная военная операция по защите Донбасса.

С тех пор на Западе звучат только угрозы в адрес России и заявления о необходимости победы Украины исключительно военным путём. От переговоров Киев и его партнёры отказываются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"