Поражены пункты управления противника

За минувшие сутки российские военные сбили в зоне СВО вертолёт Ми-8 и десять украинских беспилотников. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также российская авиация и артиллерия не допустили попыток противника атаковать в Донбассе сразу по четырём направлениям. Кроме того, уничтожены пункты управления ВСУ в Харьковской области и в ДНР, а в районе Краматорска поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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