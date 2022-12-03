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В Кремле нет информации о второй волне мобилизации

16:47
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Об этом заявил пресс-секретарь президента

В Кремле нет информации насчёт новых волн мобилизации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты попросили его ответить на вопрос о возможном продолжении мобилизации.
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"Никакой информации на этот счёт нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена", - приводит ответ Пескова ТАСС.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о её завершении.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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