Европе предрекли будущее без российской нефти

С этим нужно смириться

Европа будет жить без российской нефти, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В заблокированном в России Twitter он написал, что Москва не намерена продолжать сотрудничество со странами, поддержавшими нефтяное эмбарго.

"С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен. Просто подождите. Совсем скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия", - написал дипломат.

2 декабря страны G7 и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку российской нефти Urals в 60 долларов за баррель. Потолок цен на нефть вступит в силу 5 декабря, а на нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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