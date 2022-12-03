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Ухудшилось состояние больного раком Пеле

18:57
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Организм футболиста сильно ослаблен после химиотерапии

Состояние 82-летнего Пеле ухудшилось, организм прославленного футболиста больше не реагирует на химиотерапию. О том, что врачи оказывают Пеле исключительно паллиативную помощь, пишет Daily Mail.
Пеле выписали из больницы после химиотерапии

30 ноября Пеле госпитализировали в больницу в Сан-Паулу, врачи диагностировали отёчность по всему телу и сердечную недостаточность.

Год назад футболисту назначили курс химиотерапии после операции по удалению опухоли кишечника.

Бразилец Пеле - трёхкратный чемпион мира в составе национальной сборной. Он провёл вместе с ней 92 матча и забил 77 голов. Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом XX века, а Международный олимпийский комитет – лучшим спортсменом столетия.

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