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На юго-востоке Москвы автобус врезался в столб

19:21
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Пострадали 13 человек

На Люблинской улице пассажирский автобус врезался в мачту освещения. Об этом сообщили в пресс-службу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла в районе дома 111. На месте ДТП работают оперативные службы города. ГИБДД сообщает о 13 пострадавших. Среди них - пятеро детей. 

Очевидцы выкладывают в социальных сетях фото и видео с места происшествия. Видно, что автобус получил серьёзные повреждения – у него деформирована задняя дверь и оторвана часть обшивки кузова.

На кадрах, снятых сверху из жилого дома, видно, что на место аварии прибыли несколько машин скорой помощи.  Водитель утверждает, что в салоне находилось около 20 человек.

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