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Лукашенко: Белорусские и российские военные готовятся как единая армия

19:38
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Президент встретился с главой Минобороны России

Белорусские и российские военные готовятся как единая армия. В этом Александр Лукашенко заверил министра обороны России Сергея Шойгу. Глава военного ведомства прибыл сегодня в Минск.
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Лукашенко рассказал Шойгу о боевом слаживании российских и белорусских военных. "Должен сказать, что мы серьёзно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши - защитники Союзного государства - смогли отразить любую агрессию", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер напомнил, что ранее о создании региональной группировки договорились президенты двух стран.

"Словом, так, как договаривались с президентом России. Вы не просто в теме, вы это реализовываете с нашим Министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем", - отметил президент Белоруссии, обращаясь к министру обороны России.  

Ранее Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документ в сфере обеспечения безопасности в регионе. Во время переговоров Шойгу высоко оценил решимость Минска противостоять враждебному курсу США.

Глава российского Минобороны также отметил, что союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада.

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