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Посольство в Лондоне требует разъяснений в связи с задержанием россиянина

19:49
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Фамилия задержанного не называется

Посольство в Лондоне потребовало доступ к задержанному россиянину. Его фамилия не называется, но в Telegram-каналах предполагают, что речь идёт об одном из основателей "Альфа-групп" Михаиле Фридмане.

О том, что в Лондоне задержан Фридман, сообщил ТАСС источник в его окружении. По словам собеседника агентства, бизнесмена уже отпустили под залог.

Российские дипломаты требуют от властей обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвоката, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Лондоне задержаны российский бизнесмен и два его сообщника. Их подозревают в совершении нескольких преступлений.

58-летний Михаил Фридман проживает в Лондоне. В 2021 году журнал Forbes поставил его на 11 место в списке богатейших предпринимателей России с состоянием в 15,5 миллиарда долларов. В 2022 году Евросоюз и ряд стран мира объявили против Фридмана санкции.

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