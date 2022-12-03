Посольство в Лондоне требует разъяснений в связи с задержанием россиянина

Фамилия задержанного не называется

Посольство в Лондоне потребовало доступ к задержанному россиянину. Его фамилия не называется, но в Telegram-каналах предполагают, что речь идёт об одном из основателей "Альфа-групп" Михаиле Фридмане.

О том, что в Лондоне задержан Фридман, сообщил ТАСС источник в его окружении. По словам собеседника агентства, бизнесмена уже отпустили под залог.

Российские дипломаты требуют от властей обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвоката, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Лондоне задержаны российский бизнесмен и два его сообщника. Их подозревают в совершении нескольких преступлений.

58-летний Михаил Фридман проживает в Лондоне. В 2021 году журнал Forbes поставил его на 11 место в списке богатейших предпринимателей России с состоянием в 15,5 миллиарда долларов. В 2022 году Евросоюз и ряд стран мира объявили против Фридмана санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"