Посольство в Лондоне требует разъяснений в связи с задержанием россиянина

Фамилия задержанного не называется
Посольство в Лондоне потребовало доступ к задержанному россиянину. Его фамилия не называется, но в Telegram-каналах предполагают, что речь идёт об одном из основателей "Альфа-групп" Михаиле Фридмане.
О том, что в Лондоне задержан Фридман, сообщил ТАСС источник в его окружении. По словам собеседника агентства, бизнесмена уже отпустили под залог.
Российские дипломаты требуют от властей обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвоката, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Лондоне задержаны российский бизнесмен и два его сообщника. Их подозревают в совершении нескольких преступлений.
58-летний Михаил Фридман проживает в Лондоне. В 2021 году журнал Forbes поставил его на 11 место в списке богатейших предпринимателей России с состоянием в 15,5 миллиарда долларов. В 2022 году Евросоюз и ряд стран мира объявили против Фридмана санкции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"