Минобороны показало работу реактивных систем "Торнадо"

Они выполняют задачи в зоне СВО
Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Торнадо". Артиллеристы оказывают огневую поддержку нашим мотострелкам.
Расчёты РСЗО успешно уничтожают командные пункты, колонны техники и живую силу националистов. Для разведки вражеских позиций и корректировки огня российские военные применяют беспилотные летательные аппараты.
Выпустив снаряды экипажи машин оперативно меняют позицию, чтобы избежать попадания под ответный огонь артиллерии неонацистов, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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