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Минобороны показало работу реактивных систем "Торнадо"

11:00
  • воскресенье
  • 04 декабря 2022

Они выполняют задачи в зоне СВО

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Торнадо". Артиллеристы оказывают огневую поддержку нашим мотострелкам.

Расчёты РСЗО успешно уничтожают командные пункты, колонны техники и живую силу националистов. Для разведки вражеских позиций и корректировки огня российские военные применяют беспилотные летательные аппараты.

Выпустив снаряды экипажи машин оперативно меняют позицию, чтобы избежать попадания под ответный огонь артиллерии неонацистов, сообщает "ТВ Центр".

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