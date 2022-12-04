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Названы имена новых героев спецоперации

10:01
  • воскресенье
  • 04 декабря 2022

Бойцы самоотверженно сражаются на Украине

В Минобороны рассказали о российских военных, которые с мужеством и честью защищают мирных жителей Донбасса от неонацистов. Сводные экипажи под командованием лейтенанта Динара Саляхутдинова и старшины Тимура Моточенкова попали под миномётный обстрел с позиций ВСУ, когда разворачивали комплекс спутниковой связи.
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Несколько наших бойцов получили ранения, в том числе лейтенант и старшина. Несмотря на полученные травмы, командиры организовали эвакуацию подчинённых, оказали им первую медицинскую помощь, а после вернулись к станции связи и завершили ее настройку, сообщает "ТВ Центр".

Младший сержант Дмитрий Сотников, призванный из запаса в рамках частичной мобилизации, оборонял позиции наших военных. Несмотря на плотный огонь из артиллерии и танков ВСУ, сержант Сотников не дал противнику прорвать оборону и огнём из крупнокалиберного пулемёта лично уничтожил пятерых радикалов. Неонацисты понесли значительные потери и были отброшены на исходные позиции.

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