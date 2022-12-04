Жители Италии требуют прекратить поставки оружия на Украину

В Риме прошла массовая акция протеста

"Опустите оружие, поднимите зарплаты!" - под таким лозунгом в Риме прошла масштабная манифестация, на которую в столицу съехались жители многих городов Италии, сообщает "ТВ Центр".

По данным организаторов, в митингах приняли участие около 10 тысяч человек, представители самых разных социальных групп - врачи, педагоги, водители, парикмахеры. Протестующие с красными флагами и горящими файерами перекрыли движение и прошли маршем по центру Рима.

Одно из основных требований - прекращение поставок оружия на Украину, а также отмена антироссийских санкций, из-за введения которых в Италии выросли цены и серьёзно снизился уровень жизни. Представители профсоюзов пообещали на следующую акцию вывести втрое больше участников, если власти страны их не услышат.

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