ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Дагестане расследуют массовую гибель тюленей

10:40
  • воскресенье
  • 04 декабря 2022

700 особей нашли на берегу Каспийского моря

Следственный комитет инициировал проверку по факту массовой гибели тюленей в Дагестане. Около 700 мёртвых млекопитающих обнаружили накануне на берегу Каспийского моря в районе Махачкалы. Подобные явления - не редкость. Их могут вызывать вирусные инфекции и подводные выбросы природных газов. Еще одна напасть - браконьеры.
На берегу Финского залива нашли замерзающего детеныша тюленя

Страшную картину увидели в Кировском районе Махачкалы. Волны Каспия вынесли на берег 700 мёртвых тюленей.  Туши бездыханных животных разбросало вдоль набережной.  Инспекторы Северо-Кавказского Росрыболовства немедленно выехали на место трагедии. Специалисты уже взяли необходимые образцы для изучения, сообщает "ТВ Центр".

Каспийский тюлень, он же – нерпа, занесён в Красную книгу России. И это не первый случай массовой гибели этих млекопитающих. Подобное трижды фиксировалось на рубеже прошлого и нынешнего веков в Казахстане. Тогда тюлени погибли якобы из-за вируса собачьей чумы. Но в анализах обнаружили тяжёлые металлы.

Экологи заговорили о снижении популяционного иммунитета. При более тщательном обследовании оказалось, что иммунитет тут совсем не причём - у животных обнаружили следы удушья рыболовецкими сетями. А с некоторых особей вообще были сняты шкурки. Тогда в Каспийском природоохранном центре республики предположили, что массовая гибель тюленей - дело рук браконьеров.    

И в 2000 году также в Дагестане были найдены тела двухсот погибших нерп. Одной из возможных причин тогда назвали выброс газа. Такую же версию и на этот выдвигают учёные: нерпы, скорее всего, отравились сероводородом.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Погибшие нерпы
Погибшие нерпы
Погибшие нерпы
Погибшие нерпы
Погибшие нерпы
Погибшие нерпы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.