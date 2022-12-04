В Дагестане расследуют массовую гибель тюленей

700 особей нашли на берегу Каспийского моря

Следственный комитет инициировал проверку по факту массовой гибели тюленей в Дагестане. Около 700 мёртвых млекопитающих обнаружили накануне на берегу Каспийского моря в районе Махачкалы. Подобные явления - не редкость. Их могут вызывать вирусные инфекции и подводные выбросы природных газов. Еще одна напасть - браконьеры.

Страшную картину увидели в Кировском районе Махачкалы. Волны Каспия вынесли на берег 700 мёртвых тюленей. Туши бездыханных животных разбросало вдоль набережной. Инспекторы Северо-Кавказского Росрыболовства немедленно выехали на место трагедии. Специалисты уже взяли необходимые образцы для изучения, сообщает "ТВ Центр".

Каспийский тюлень, он же – нерпа, занесён в Красную книгу России. И это не первый случай массовой гибели этих млекопитающих. Подобное трижды фиксировалось на рубеже прошлого и нынешнего веков в Казахстане. Тогда тюлени погибли якобы из-за вируса собачьей чумы. Но в анализах обнаружили тяжёлые металлы.

Экологи заговорили о снижении популяционного иммунитета. При более тщательном обследовании оказалось, что иммунитет тут совсем не причём - у животных обнаружили следы удушья рыболовецкими сетями. А с некоторых особей вообще были сняты шкурки. Тогда в Каспийском природоохранном центре республики предположили, что массовая гибель тюленей - дело рук браконьеров.

И в 2000 году также в Дагестане были найдены тела двухсот погибших нерп. Одной из возможных причин тогда назвали выброс газа. Такую же версию и на этот выдвигают учёные: нерпы, скорее всего, отравились сероводородом.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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