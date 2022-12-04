Украина готовит новую провокацию в Одессе

Киев хочет обвинить Россию в ударах по аммиакохранилищу

Киев готовит очередную провокацию, на этот раз направленную на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита российского аммиака через территорию Украины в другие страны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник, диверсию планируют устроить на территории Одесского припортового завода. Взрывы на крышах аммиакохранилища там намерены представить как результат российской ракетной атаки.

По данным источника агентства, за подготовкой провокации стоят спецслужбы Великобритании, задействована также частная военная компания из Канады, сообщает "ТВ Центр".

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