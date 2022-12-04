На острове Ява началось извержение вулкана Семеру

Власти эвакуируют жителей

Утром 4 декабря на индонезийском острове Ява началось извержение вулкана Семеру. Жителям предписано покинуть опасную зону, столб пепла и дыма поднимается на сотни метров. К вероятным последствиям готовятся даже в Японии - национальное метеобюро изучает риски возникновения цунами.

Клубы дыма погрузили индонезийский остров Ява во мрак. Столб пепла поднимается на высоту в полтора километра. Самый активный вулкан Индонезии, похоже, живёт по каким-то своим биологическим ритмам. Последний раз он извергался ровно год назад - день в день.

Власти запретили местным жителям приближаться к вулкану ближе, чем на пять километров. Ведь в прошлый раз из-за него погибли более 50 человек. На этот раз о жертвах и разрушениях пока не сообщается. Но Национальное метеорологическое управление Японии обеспокоено возможностью образования цунами. Если это случится, то волны могут достигнуть отдаленных островов в южной префектуре Окинава, сообщает "ТВ Центр".

Правда, в Японии и без этого неспокойно. Там тоже проснулся вулкан Сакурадзима на острове Кюсю. Столб дыма поднялся на высоту более трёх километров. Пришлось эвакуировать местных жителей.

А на Гавайях уже который день - марсианские пейзажи. Такого масштабного извержения здесь не было последние 40 лет. Уже не первый день бушуют сразу два вулкана. Самый крупный в мире - Мауна-Лоа. И Килауэа - не такой большой, но гораздо более активный. Для гавайцев - это практически сакральное событие. Местные жители вооружились фотоаппаратами и видеокамерами, чтобы запечатлеть на память завораживающее зрелище.

Мауна-Лоа и Килауэа впервые извергаются одновременно с 1984 года. Сейсмологи и вулканологи внимательно следят за ними: контролируют направление ветра и количество магмы. Пока для здоровья людей опасность представляют только выделяющий во время извержения - диоксид серы.

Проснулся на этой неделе и самый активный вулкан не только в Чили, но и во всей Южной Америке - Вильяррика. С XVI века он извергался несколько десятков раз. Максимальный период затишья - не более 30 лет. Неспокойно на этой неделе было и в Сальвадоре. Там напомнил о себе вулкан Сан-Мигель. Он увеличил свою активность и извергается несколько раз в сутки.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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