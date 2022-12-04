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В Москве вручили премию "Юрист года"

12:07
  • воскресенье
  • 04 декабря 2022

Дан старт Всероссийскому юридическому диктанту

В Москве прошла церемония вручения высшей юридической премии "Юрист года". Она учреждена указом президента в октябре 2009 года. Награды присуждаются по пяти основным и одной специальной номинациям.

Их получают специалисты, внёсшие значительный вклад в формирование правового государства, развитие отрасли и укрепление законности и порядка.

Кроме того, в рамках мероприятия прошли презентации книг, торжественный фуршет, а также был дан старт шестому Всероссийскому юридическому диктанту, сообщает "ТВ Центр".

"Мы определили для себя главную задачу: это защита прав наших граждан, где бы они ни проживали. И этим будем заниматься вместе", - заверил собравшихся председатель Ассоциации юристов России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

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