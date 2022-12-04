Запад советует Зеленскому начать переговоры с Россией

Но в Киеве настроены по-другому

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил готовность США продолжать поддержку Украины и заявил, что Вашингтон будет помогать Киеву столько, сколько потребуется. А Евросоюз опубликовал в своём официальном журнале решение о введении потолка цен на российскую нефть, завтра оно вступит в силу. При этом на Запале всё чаще звучат намёки в адрес Киева о том, что ему пора начать переговоры с Москвой.

Минфин США публикует заявление, в котором прямо говорится, для чего европейские страны устанавливали ценовой потолок. По итогам недавней встречи было решено, что за баррель российской нефти на рынке нужно платить не больше 60 долларов. Введение ограничений американские политики преподносят, как заботу о российской экономике, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, Москва уже не раз заявляла, что Европа останется в этом случае без российской нефти. Но Евросоюз уже подкладывает себе соломку на этот случай. Ограничение цены вступает в силу уже с завтрашнего дня. А первый пересмотр потолка цен назначили уже на середину января. И вообще сделают эту процедуру регулярной, собираться по этому поводу планируют каждые два месяца. Венгрия, которая все это время отстаивала национальные интересы, добилась исключения, и не будет следовать инструкциям нефтяного и энергетического сговора.

Теме временем, Зеленскому давно намекают на Западе о том, что давно пора сесть за стол переговоров с Россией. Учитывая аппетиты Киева, запасы вооружения у украинских спонсоров на исходе. Французский президент Макрон назвал красные линии в поставках оружия на Украину, которые Париж никогда не перейдёт - если это сделает страну участником украинского конфликта и, если это ослабит собственный военный потенциал.

Помимо финансирования украинской армии и поставок огромного количества вооружения, в райдере Зеленского появилась ещё и строка за электричество. В Киеве просят дать денег на закупку энергоресурсов, иначе зиму не пережить. Как и тысячам европейцев. Вопрос – что в этот раз выберут западные политики - благополучие своих граждан или поддержку неонацистского киевского режима?

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"