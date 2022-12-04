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Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

13:08
  • воскресенье
  • 04 декабря 2022

Побит рекорд 68-летней давности

В Москве побит рекорд высокого давления, установленный для 4 декабря. Сегодня барометры показывают 772,2 миллиметра ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы.
Москвичей предупредили о "барической горе" в ближайшие дни

Как сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в 1954 году в этот день было 766,8 миллиметра ртутного столба.

По словам метеоролога, высокое атмосферное давление значительно легче переносят люди с пониженным артериальным давлением. Для людей, страдающих гипертонией, подобные явления могу стать тяжёлым испытанием.

Врачи советуют метеозависимым людям в такие дни сократить физические нагрузки и принимать рекомендованные лекарства.

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