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Почему в России хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев

15:23
  • воскресенье
  • 04 декабря 2022

Законопроект уже в Госдуме

На днях Госдума собирается обсудить запрет для иностранцев пользоваться в России услугами суррогатного материнства. Бизнес - довольно прибыльный, его оборот оценивается примерно в 130 миллиардов рублей.

Критики называют всё это торговлей людьми, ведь судьбу рождённого таким образом в России и увезённого в другую страну младенца сложно отследить, его может ждать что угодно. Опасения выслушала Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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