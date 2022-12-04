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Объявлено о повышении тарифов на железнодорожные перевозки

13:43
  • воскресенье
  • 04 декабря 2022

Они вырастут на 8,1%

С 1 января 2023 года повысятся цены на билеты в железнодорожном сообщении. Об индексации тарифов на некоторые виды перевозок объявила Федеральная пассажирская компания, входящая в холдинг РЖД.
В России выросли тарифы ЖКХ

В частности, на 8,1% вырастут цены на проезд в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "люкс" поездов формирования ФПК во внутрироссийском сообщении. В компании отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития из прогноза Минэкономразвития.

У пассажиров сохраняется возможность использования гибкого графика регулирования тарифов, который поможет определить наиболее выгодный вариант поездки в зависимости от времени года и конкретных дат.

Накануне, 3 декабря сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба с 1 января 2023 года проиндексирует тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования также на 8,1%. В этих типах вагонов тарифы устанавливает ФАС.

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