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В Иране упразднили полицию нравов

14:48
  • воскресенье
  • 04 декабря 2022

Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны

В Иране упразднили полицию нравов, сообщает издание Shargh Daily. Власти приняли это решение на фоне массовых протестов, которые продолжаются в стране уже несколько недель.

О ликвидации подразделения, занимающегося проверкой моральных устоев граждан, сообщила Генпрокуратура Ирана. Также объявлено о том, что парламент и судебные органы работают над изменением закона, обязывающего женщин носить хиджаб.

Поводом для массовых беспорядков в стране стала гибель в полицейском участке 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержали в сентябре этого года за неправильное ношение хиджаба.

По неофициальным данным правозащитной организации Iran Human Rights, во время беспорядков в Иране погибли более 400 человек, в том числе 60 детей и 29 женщин. Власти эту информацию не подтверждают.

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