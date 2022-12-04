Украинские военные обстреляли село в Курской области

На границы слышны звуки выстрелов

ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт.

По его информации, зафиксировано не менее 15 прилётов. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор также отметил, что рядом с границей по-прежнему слышны звуки выстрелов. "Просим сохранять спокойствие: это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям", - написал Старовойт.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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