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В небе над Москвой появились загадочные круги

16:33
  • воскресенье
  • 04 декабря 2022

Разъяснения дал синоптик

Москвичи в соцсетях делятся информацией о необычных кругах, появившихся в небе над столицей. Как сообщили синоптики, круги образовались после пролёта самолёта.

"Необычные круги в небе над Москвой сегодня заметили жители столичного региона. Как оказалось, это обычные конденсационные следы от пролетавшего авиалайнера", - пояснил у себя в Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам специалиста, необычный след от самолёта может быть связан с выполнением особого полётного задания.

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