Российские войска пресекают попытки контратак

Российские войска сбили в небе над ДНР украинский самолёт Су-25. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в республике ликвидированы три диверсионные группы противника, а на южно-донецком направлении пресечена попытка прорыва ВСУ в населённый пункт Павловка.

Кроме того, за минувшие сутки уничтожены две американские станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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