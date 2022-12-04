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В турецком городе Шанлыурфа произошёл взрыв в жилом доме

17:04
  • воскресенье
  • 04 декабря 2022

Есть пострадавшие

В турецком городе Шанлыурфа произошёл взрыв на первом этаже жилого здания. На данный момент известно о шести пострадавших, сообщает портал Sabah.
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По предварительным данным, взорвался отопительный котёл. Местные власти начали расследование.

13 ноября на центральной пешеходной улице Стамбула произошёл мощный взрыв. Погибли шесть человек, пострадали более 80. Среди раненых были три гражданина России.

По подозрению в причастности к преступлению задержали 50 человек, включая гражданку Сирии Алам Аль-Башир. Судя по записям с камер видеонаблюдения, именно она оставила бомбу на популярной среди туристов улице Истикляль.

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