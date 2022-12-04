Через 5 дней Москву накроет мощный снегопад

Выпадет 40% месячной нормы осадков

На следующей неделе в Москву придут снегопады. Период морозной и ясной погоды сменится на пасмурную с сильными осадками и ветром.

Снег пойдёт в четверг, 8 декабря, а на следующий день в Москве может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Об этом у себя в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Самыми снежными станут пятница и ночь на субботу. На Москву выпадет более 23 миллиметров осадков, или около 40% от месячной нормы, благодаря чему землю хорошо припорошит снегом, а сугробы в столице подрастут с нынешних четырех до 7-12 сантиметров", - сообщил синоптик.

Температура к концу следующей недели приблизится к нулевой отметке, в связи с чем снег может перейти в мокрый снег и даже в дождь.

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