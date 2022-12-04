Названа причина взрыва в жилом доме в Нижневартовске

Спасатели продолжают разбирать завалы

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске произошёл из-за неправильно установленного газового баллона. Сам дом не был газифицирован, сообщают оперативные службы.

Во время взрыва обрушились перекрытия нескольких этажей в одном из подъездов. По данным медиков, погибли шесть человек, пострадали десять жителей дома. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл в пятиэтажном жилом доме на улице Мира. Спасатели оперативно эвакуировали более 50 человек.

Сейчас на месте ЧП продолжается разбор завалов. Температура воздуха в городе – около минус 20 градусов.

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