Украина не получит обратно полуостров

Президент США Джо Байден подаёт сигналы Владимиру Зеленскому о том, чтобы он смирился с потерей Крыма и сел за стол переговоров с Россией. Об этом в своей статье для журнала Time пишет сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе.

"Байден тонко намекнул киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным", - указывает автор. Он признаёт, что западные лидеры, возможно, устали за девять месяцев российской спецоперации. К тому же в США постепенно формируется оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в события на Украине.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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