Умер экс-глава Дагестана Магомедали Магомедов

Ему было 92 года

Скончался бывший глава Дагестана, почётный председатель Госсовета республики Магомедали Магомедов. Ему было 92 года.

О смерти политика сообщил у себя в Telegram-канале нынешний глава республики Сергей Меликов. "Ушёл из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России", - написал он.

Магомедали Магомедов с 1983 года возглавлял совет министров Дагестанской АССР, через четыре года занял должность председателя Президиума Верховного совета республики. С 1994 по 2006 год руководил регионом в качестве председателя государственного совета Дагестана.

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