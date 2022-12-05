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Начал действовать потолок цен на российскую нефть

08:18
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Москва не будет продавать нефть на таких условиях

С понедельника, 5 декабря, начали действовать новые антироссийские санкции, направленные на ограничение поступлений в бюджет Российской Федерации от торговли энергоресурсами.
Европе предрекли будущее без российской нефти

Члены Евросоюза прекратят принимать российскую нефть, которая перевозится по морю. Наряду с этим страны "Большой семерки" (G7), Австралия и Евросоюз ввели ценовой потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

При этом власти Японии, которая входит в G7, усомнились в эффективности "потолка" цен на нефть. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, нельзя с уверенностью делать заявления о том, что введение ценового лимита на поставки нефти из России окажется эффективной мерой.

Вместе с тем представитель японского правительства выразил мнение, что эта мера приведет к снижению цен на российскую нефть. Чиновник предположил, что этот эффект затронет и страны, которые не примкнули к "потолку" цен на нефть, сообщает ТАСС.

В Кремле не раз заявляли, что не пойдут на поводу у Запада, тем более что желающих принять в своих портах наши танкеры с нефтью достаточно. В посольстве России в США предупредили другие государства, что ни одна страна не застрахована от введения подобного потолка на свою продукцию по политическим причинам.

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