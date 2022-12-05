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В Совфеде не исключили ограничения для россиян, сбежавших от мобилизации

08:57
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

В законодательство могут быть внесены коррективы

В России не исключено введение ограничений для граждан, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказал глава комитета Совета Федерации по по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.
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Сенатор пояснил в интервью "Ведомостям", что такие меры "сделают нахождение за границей менее комфортным" для россиян, которые "сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно".

При этом Клишас напомнил, что законодательство не мешает таким россиянам вернуться в страну, но подчеркнул, что не нужно "уговаривать их вернуться разными способами", а также "предлагать за это какие-то дополнительные плюшки".

Представитель Совфеда выразил мнение, что следует ввести ограничения на удаленную работу из-за рубежа в российских компаниях и предприятиях для "чувствительных сфер", например, в области безопасности на транспорте или в государственном секторе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о своем отношении к тем, кто покинул Россию на фоне СВО и частичной мобилизации. Он напомнил, что "на Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие", поэтому "их поступок — предательство". Политик предупредил, что "осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно".

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