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В Запорожье рассказали о новых ударах ВСУ

09:20
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Украинские военные пытались уничтожить склады боеприпасов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 5 декабря, нанесли удары в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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Политик отметил, что, по предварительным данным, "целью прилетов [снарядов] была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты".

Секретарь подконтрольного Киеву Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что под удар подпали "объекты промышленной и энергетической инфраструктуры города", сообщает ТАСС.

Власти Запорожской области неоднократно сообщали о попытках атак и нанесения ударов со стороны ВСУ. Украинская армия пытается форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС, чтобы вернуть объект под свой контроль, однако все эти попытки терпят неудачу.

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