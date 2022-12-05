Жителям Москвы пообещали скорую оттепель

Она сменит аномальные морозы

Столбики термометров в Москве и Подмосковье к концу недели могут вернуться к нулю и даже к положительным значениям. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, прогнозируется значительное повышение температуры — примерно на восемь–десять градусов. В пятницу, 9 декабря, температура ночью будет опускаться не ниже минус семи градусов, а днем может подниматься до минус одного градуса, в Подмосковье местами возможно около нуля.

Еще теплее станет в субботу, 10 декабря. В течение дня столбики термометров могут подниматься до двух градусов выше нуля. В воскресенье такая погода сохранится.

Вильфанд подчеркнул, что пока нельзя сказать, как долго такие условия продержатся в столичном регионе, дать более точный прогноз можно будет лишь в середине недели, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что на следующей неделе в Москву придут снегопады. Период морозной и ясной погоды сменится на пасмурную с сильными осадками и ветром. Снег пойдет 8 декабря, а на следующий день в Москве может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

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