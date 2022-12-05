ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителям Москвы пообещали скорую оттепель

09:39
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Она сменит аномальные морозы

Столбики термометров в Москве и Подмосковье к концу недели могут вернуться к нулю и даже к положительным значениям. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Первый день зимы: в Бурятии - метель, в столице - январские морозы

По словам метеоролога, прогнозируется значительное повышение температуры — примерно на восемь–десять градусов. В пятницу, 9 декабря, температура ночью будет опускаться не ниже минус семи градусов, а днем может подниматься до минус одного градуса, в Подмосковье местами возможно около нуля.

Еще теплее станет в субботу, 10 декабря. В течение дня столбики термометров могут подниматься до двух градусов выше нуля. В воскресенье такая погода сохранится.

Вильфанд подчеркнул, что пока нельзя сказать, как долго такие условия продержатся в столичном регионе, дать более точный прогноз можно будет лишь в середине недели, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что на следующей неделе в Москву придут снегопады. Период морозной и ясной погоды сменится на пасмурную с сильными осадками и ветром. Снег пойдет 8 декабря, а на следующий день в Москве может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Зима
Зима
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.